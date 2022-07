Het lukt bouwbedrijven komende jaren waarschijnlijk niet om te voldoen aan de kabinetsdoelstelling om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen. Zoveel nieuwe huizen zijn er namelijk al decennia niet bij gekomen in een jaar en het aantal vergeven bouwvergunningen loopt de laatste tijd terug, stellen deskundigen van ING.

"De kabinetsdoelstelling om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen blijft nog ver uit zicht", staat in een nieuwe bouwupdate van de bank. De laatste keer dat er 100.000 woningen bij kwamen in een jaar was in 1989. Vorig jaar werden er bijvoorbeeld maar 71.221 nieuwbouwwoningen opgeleverd.

Voor een voorspelling voor 2022 kijkt ING naar het aantal bouwvergunningen. Dat neemt al sinds december vorig jaar af. In april lag het aantal wel 35 procent lager dan vorig jaar. Door de beperkte vergunningverlening denken de kenners dat er dit jaar maar zo'n 71.000 woningen bij komen. Volgend jaar gaat het waarschijnlijk maar om 70.000 huizen.

Voor de woningbouw is het belangrijk dat er meer vergunningen worden verleend. Maar zo simpel is dat niet op te lossen, aldus de economen van ING. Tekort aan grond, complexe projectontwikkeling, capaciteitsproblemen bij gemeenten om de aanvragen te verwerken en daarbovenop de stikstofproblematiek maken dit volgens hen een "forse uitdaging".

Er is al enige tijd sprake van grote krapte op de huizenmarkt. Doordat er relatief weinig woningen te koop staan, zijn de huizenprijzen flink opgelopen. Recent merkten makelaars wel dat er weer wat meer mensen hun huis te koop gingen zetten. Maar om bijvoorbeeld starters betere kansen te geven op de markt zou het belangrijk zijn dat de nieuwbouw beter op gang komt.