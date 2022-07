Italië en Oostenrijk hebben maandag flink minder gas ontvangen dan ze besteld hadden bij het Russische Gazprom, laten energiebedrijven uit deze landen weten. De verminderde gaslevering valt samen met geplande werkzaamheden aan gaspijplijn Nord Stream, die maandag van start gingen.

Het Italiaanse energiebedrijf Eni zegt maandag dat Gazprom ongeveer 21 miljoen kubieke meter aardgas per dag gaat leveren. Dat is ruim een derde minder dan in de afgelopen dagen gemiddeld werd geleverd: ongeveer 32 miljoen kubieke meter per dag.

Het verder afknijpen van de Russische gastoevoer komt op het moment dat Italië worstelt met droogte en een hittegolf die de stroomopwekking in het land treffen. Het land heeft het Russisch gas ook hard nodig om de voorraden voor de winter te vullen. De gasvoorraad in Italië bedraagt nu zo'n 60 procent en de regering heeft maatregelen genomen om het proces te versnellen.

In Oostenrijk wordt zelfs 70 procent minder gas geleverd dan er besteld was, zegt het Oostenrijkse energiebedrijf OMV. Net als Italië is Oostenrijk zwaar afhankelijk van Russisch gas: bijna 80 procent van de brandstof komt uit Rusland.

De verminderde levering valt samen met geplande werkzaamheden aan gaspijplijn Nord Stream, die via de Oostzee van Rusland naar Duitsland loopt. Hierdoor wordt de pijpleiding zeker tien dagen niet gebruikt, terwijl normaal gesproken veertig procent van het gas via die route Europa instroomt. Er wordt gevreesd dat Moskou na afloop van het onderhoud helemaal stopt met de gasleveringen aan Duitsland als vergelding voor de westerse sancties vanwege de invasie van Oekraïne, maar Rusland heeft dat altijd ontkent.