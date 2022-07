Bijna een op de tien Nederlanders die betalingsproblemen hebben gehad, zit binnen een jaar opnieuw in de schulden. Bij velen is dat zelfs al binnen zes maanden het geval. Dat meldt Stichting BKR, die bijhoudt welke kredieten Nederlanders aangaan.

Relatief veel mensen komen volgens de stichting snel weer in de schulden terecht, als ze oude betalingsproblemen hebben opgelost. Bij 6,8 procent is dat al na zes maanden het geval. Dat percentage is na een jaar opgelopen tot boven de 9. Na vijf jaar is dat zelfs 13 procent.

"Vooral het eerste half jaar is dus een risicovolle periode", aldus de stichting. "Maar ook de daaropvolgende jaren is het belangrijk om te blijven monitoren, om te voorkomen dat iemand nogmaals in de financiële problemen komt."

Stichting BKR ziet ook dat vaker problemen ontstaan bij Nederlanders die meerdere kredieten hebben afgesloten. Bij degenen die één krediet afsluiten, gaat het nog vaak goed. Slechts 0,6 procent komt in de problemen.

Maar bij meerdere kredieten gaat het - niet verrassend - veel vaker fout. Wie vier kredieten heeft, komt in 2,25 procent van de gevallen in de problemen. Bij vijf kredieten loopt dat percentage op tot bijna 3.

De stichting spreekt van betalingsproblemen als er sprake is van onder meer een achterstand op een lopend krediet, iemand een schuld- of aflossingsregeling heeft getroffen of een restant van een lening is opgeëist.