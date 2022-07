Macau, qua omzet het grootste gokparadijs ter wereld, heeft voor het eerst in twee jaar alle casino's gesloten. De reden hiervoor is een nieuwe uitbraak van COVID-19: sinds medio juni zijn er vijftienhonderd mensen positief getest.

De casino's zullen op z'n minst een week dicht blijven. Ook mogen inwoners van deze speciale bestuurlijke regio van China alleen nog maar voor essentiële zaken de deur uit.

De uitbraak van COVID-19 is veruit de grootste tot nu toe: in februari 2020 ging de gokstad ook al vijftien dagen op slot, maar toen ging het slechts om enkele tientallen besmettingen.

Naast de vijftienhonderd besmettingen in de afgelopen weken zitten ook zo'n negentienduizend mensen in verplichte quarantaine als gevolg van China's zero-covidbeleid. Verder zijn er lockdowns in dertig zones van de stad, wat betekent dat mensen niet in of uit een zone mogen.

Macau is qua omzet de grootste gokstad ter wereld. Las Vegas is qua oppervlakte een stuk groter dan Macau, maar in de Amerikaanse stad gaat veel minder geld om: per jaar draaien de Macause casino's een omzet die zes keer groter is dan die in Las Vegas.