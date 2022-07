Vanaf maandag is het zover: Nord Stream, de gaspijp van Rusland naar Duitsland, gaat dicht. Het is de zoveelste zet in een schaakspel dat tot nog toe leidt tot steeds hogere gasprijzen. Experts leggen aan NU.nl uit hoe het krachtenspel werkt en wat we moeten doen om het om te draaien, zodat we een chaotische crisis tijdens het nieuwe stookseizoen kunnen voorkomen.

Met de geplande sluiting van de omstreden Nord Stream-pijpleiding komt voor onbepaalde tijd een einde aan de directe levering van aardgas van Rusland naar Duitsland, waardoor in de hele EU de gasschaarste verder toeneemt.

Officieel is er sprake van het jaarlijkse onderhoud van de pijpleiding. Dat zou een dag of tien moeten duren, waarna het gastransport weer zou worden hervat.



Zo'n onderhoudsstop werd voorheen gecompenseerd door via andere pijpleidingen meer gas te leveren, vertelt Georg Zachmann, energie-expert van de Europese economische denktank Bruegel. We merkten er dus niets van. De huidige situatie is totaal anders, omdat de gasleveringen worden gebruikt als machtsmiddel.



Zo worden gasleveringen door Rusland al maanden stapje voor stapje teruggeschroefd. De bedoeling is binnen de EU schaarste te veroorzaken én de energieprijs steeds verder op te drijven.

Wil Rusland hoge prijzen rekken, of Europa breken?

Voor de Russische president Vladimir Poetin, die zelf sterk afhankelijk is van de gasinkomsten uit Europa, is dat een balanceeract, legt gasexpert Jilles van den Beukel uit. "Poetin zit nu in de zogeheten sweet spot: wel Europa pijn doen, maar er zelf nog steeds goed aan verdienen. We ontvangen nog maar ongeveer een kwart van de hoeveelheid gas, maar betalen daar een tien keer zo hoge prijs voor."



Financieel is het voor Rusland handig om die situatie te rekken en dat zou volgens Van den Beukel betekenen dat de pijpleiding na de officiële onderhoudsperiode van tien dagen weer open gaat, zodat de inkomsten voor het Kremlin maximaal blijven.



"Maar misschien gaat het Poetin meer om zijn geopolitieke doeleinden: Europa maximaal pijn doen en verdeeldheid zaaien." Dat past bij langduriger dichtdraaien van de gaskraan, en maakt het voor Europa moeilijker om tijdig de gasopslagen te vullen en de winter door te komen, aldus Van den Beukel, verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS).



"Rusland zal zeer zorgvuldig analyseren of Europese paniek al aangeeft dat het een goed moment is om Europa te breken, of dat het beperken van de stromen naar Europa de betere strategie is om de invloed van Rusland uit te breiden tot in de politiek kritieke winterperiode", voegt Zachmann toe.

EU moet spel van vraag en aanbod omdraaien

Zo lopen we in Europa eigenlijk steeds achter de feiten aan, zegt Kees van der Leun, directeur van energie-adviesbureau Common Futures. Om het spel te doorbreken, moet je zelf evengrote stappen zetten die 'de wet van vraag en aanbod' beïnvloeden. Dus méér gas van elders betrekken. En als dat onvoldoende lukt, vooral ook het gasgebruik terugdringen.

"Maatregelen zoals het aanvoeren van meer vloeibaar aardgas en het opheffen van de beperkingen voor kolencentrales zijn in gang gezet. Andere maatregelen zijn weliswaar aangekondigd, maar kosten nog tijd voordat ze effect gaan hebben. Zo moet de besparingstender voor bedrijven nog opgezet worden en voor de versterkte energiebesparingsplicht moet de consultatie nog gestart worden."



Die bespaarplicht wordt uitgebreid naar grootgebruikers, maar pas vanaf 2023. Ook het nationale energiebesparingsdoel dat het kabinet onlangs aankondigde, ligt nog op de tekentafel.

15 procent besparing maakt EU onafhankelijk

Toch is energiebesparing de sleutel om volledig onafhankelijk te worden van Rusland. Als het gasgebruik in de Europese Unie slechts 15 procent omlaag gaat, kunnen we verder toe met andere bronnen, rekende Zachmann vorige week uit. De uitdaging verschilt wel per land. Voor Nederland is het 16 procent, terwijl in Duitsland, dat relatief sterk afhankelijk is geworden van Rusland, de gasvraag met 29 procent omlaag zou moeten.



Dat doet een beroep op de onderlinge solidariteit in EU-landen, zegt Zachmann. "Grotendeels onaangetaste landen moeten zelf meer gas produceren of bijdragen aan vermindering van de vraag, om zo gasvolumes vrij te maken die nodig zijn in de zwaarst getroffen landen. En de afhankelijkere rijkere landen zouden in ruil daarvoor substantiële financiële bijdragen moeten leveren."

Elke besparing telt, zegt Van der Leun, ongeacht in welk land die gerealiseerd wordt. "De Europese gasmarkt functioneert nog, en er is voldoende pijpleidingcapaciteit om de schaarste te verdelen over de EU."

'Groningen inzetten vóór er chaos uitbreekt'

Van den Beukel denkt dat de huidige plannen in Europa onvoldoende zijn. "Als de gaskraan dicht blijft, zie ik een 'gereguleerd afschakelen' zoals regeringen zich dat voorstellen niet gebeuren, maar eerder een chaotisch afschakelen om financiële redenen. Leveringszekerheid wordt een kwestie van wie de diepste zakken heeft."



Om de regie weer over te nemen en chaos voor te zijn, pleit Van den Beukel er onder andere voor om een lijst te maken van bedrijven en sectoren waarvan we willen voorkomen dat ze afschakelen bij nog hogere energieprijzen.

Daarnaast zouden in het restant van de zomer alle drie de Nederlandse gasopslagen maximaal gevuld moeten worden, inclusief zorgenkind Bergermeer, dat deels in handen is van Gazprom.



Om het vullen van de gasopslagen nog mogelijk te maken, terwijl de Nord Stream-pijpleiding al dicht is, pleit Van den Beukel ervoor niet langer te wachten met het inzetten van extra gaswinning in Groningen. "Er is op een laag niveau extra productie nodig, en daar zouden we nu al mee moeten beginnen in plaats van te wachten tot een crisismoment in de komende winter."

'Overheid moet ernst gaan communiceren'

Maar zolang we daar niet aan willen, is er maar één alternatief: zoveel mogelijk besparen, op een zo kort mogelijke termijn. Daarvoor moet het kabinet nu proberen afspraken te maken met brancheorganisaties, zegt Van der Leun. "Winkels laten hun deuren niet meer permanent open staan, de horeca houdt de terrasverwarmers uit, grote bedrijven doen de helft van hun kantoorverdiepingen dicht en schakelen daar de airconditioning uit."



"Het naleven van zulke afspraken is niet juridisch afdwingbaar, maar de overheid moet duidelijk communiceren dat het noodzakelijk is. Het wordt tijd voor het kabinet om meer urgentie en minder geruststelling in de communicatie te brengen. Dan worden de maatregelen ook beter begrepen."