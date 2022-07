Ondanks bezwaar van Oekraïne gaat Canada een gerepareerde turbine voor de Nord Stream 1-gaspijplijn teruggeven aan Duitsland. De Canadese regering laat zondag in een verklaring weten dat het gaat om een uitzondering op de sancties tegen Rusland. Dat land had eerder toegezegd de levering van gas naar Europa weer te kunnen verhogen als het onderdeel zou worden teruggegeven.

Oekraïne riep Canada vrijdag nog op de turbine niet terug te geven, omdat dit een schending van de sancties zou betekenen. Duitsland wilde echter een uitzondering hierop om te voorkomen dat de gaslevering helemaal stilvalt.

De turbine, die door Siemens in Canada wordt onderhouden, werd voor het ingaan van de sancties naar Montreal vervoerd voor reparatie. Sindsdien wordt het apparaat daar vastgehouden omdat in de tussentijd sancties tegen Rusland van kracht zijn geworden.

Volgens de Canadese minister voor Natuurlijke Bronnen Jonathan Wilkinson is besloten om de gasturbine terug te geven "na intensieve gesprekken met onze Europese vrienden en bondgenoten". Regeringsbronnen meldden eerder deze week aan persbureau Reuters dat de turbine eerst naar Duitsland gaat. Het land levert de gaspijplijn daarna aan het Russische staatsgasbedrijf Gazprom.

Duitsland grotendeels afhankelijk van Rusland

Duitsland is nog altijd voor een groot deel van zijn gasbehoefte afhankelijk van Rusland. Het afknijpen van de gastoevoer via Nord Stream werd door Berlijn dan ook als een politieke keuze van het Kremlin gezien. Door de mindere gastoevoer dreigt in Duitsland gas op rantsoen te gaan. Dat zou grote gevolgen hebben voor met name de industrie in het land.

Er is ook een Nord Stream 2-gaspijplijn, maar die is niet in gebruik. De gaspijplijn wachtte nog op formele goedkeuring van de Duitse overheid. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz liet begin dit jaar weten dat hij de ingebruikname van de pijplijn niet zal certificeren vanwege de oorlog in Oekraïne. Duitsland wil delen van de Nord Stream 2 mogelijk wel gaan gebruiken voor een terminal voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng).