De verdeling van vermogen in Nederland is "schever dan gedacht". Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het kabinet. De rijkste 1 procent van de Nederlandse huishoudens bezit 26 procent van het totale vermogen, terwijl een kwart van de huishoudens juist schulden heeft.

Volgens het 'interdepartementale beleidsonderzoek' (IBO) is de vermogensverdeling in Nederland over het algemeen de afgelopen vijftien jaar redelijk constant gebleven. Maar er zijn grote en groeiende verschillen tussen specifieke groepen. Bijvoorbeeld tussen mensen die een eigen huis bezitten en mensen die huren, of de pensioensopbouw van mensen met een laag inkomen en een hoog inkomen.

Vermogen allerrijksten onderschat

Het was al bekend dat er in Nederland sprake is van vermogensongelijkheid. Maar vooral het vermogen van de rijkste 1 procent van de Nederlandse huishoudens werd in eerste instantie onderschat, aldus de onderzoekers.

Niet alleen bezitten de allerrijksten 26 procent van het totale vermogen, ook de samenstelling van hun vermogen wijkt af van andere huishoudens. De top 1 procent bezit namelijk maar liefst 75 procent van het totale aanmerkelijke belang in Nederland. Iemand heeft aanmerkelijk belang als hij of zij minstens 5 procent van de aandelen van een bedrijf heeft. Dit betekent dat 60 procent van het vermogen van de rijkste 1 procent bestaat uit aanmerkelijk belang.

Ook het inkomen van de allerrijksten verschilt nogal van de rest. De meeste Nederlanders halen hun geld uit arbeid. Het inkomen van de allerrijksten bestaat echter vooral uit (ingehouden) winst uit aandelen en ander inkomen uit vermogen.

Wie rijk is, kan zich goed laten adviseren

Het huidige fiscale beleid van het kabinet doet de vermogensongelijkheid groeien. De allerrijksten ervaren volgens de onderzoekers namelijk een "lagere gemiddelde belastingdruk". Dat komt doordat de belasting op vermogen veel lager is dan die op arbeid.

Ook de erf- en schenkbelasting dragen bij aan de vermogensongelijkheid. Via de 'bedrijfsopvolgingsregeling' (BOR), die is bedoeld om ondernemingen voort te kunnen zetten, betaalt men veel minder belasting dan bij erf- of schenkbelasting zonder BOR. Dat houdt vermogensongelijkheid in stand.

Verder kunnen vermogenden meer gebruikmaken van gunstige belastingconstructies én hebben zij vaker de middelen om zich daarover te laten adviseren.

Schadelijk voor economie en maatschappij

Een te scheve vermogensverdeling kan schadelijk zijn voor de economie en maatschappij, waarschuwen de onderzoekers. Zo leidt veel vermogen volgens hen vaker tot economische of politieke macht, wat vervolgens weer leidt tot soepeler beleid ten opzichte van vermogensopbouw. Een scheve vermogensverdeling wordt uit zichzelf dus steeds schever.

Voorafgaand aan Prinsjesdag gaat het kabinet in augustus kijken naar wat het gaat doen om de vermogensongelijkheid te verkleinen. Premier Mark Rutte zei vrijdag dat het waarschijnlijk meerdere jaren gaat duren om deze ongelijkheid aan te pakken, maar dat hij wel "wil kijken wat lukt". Volgens minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) is het "een inzicht waar we wat van moeten leren" dat de verdeling zo scheef is.