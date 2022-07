Een golf aan bedrijven die stoppen, al dan niet noodgedwongen, lijkt voorlopig uit te blijven. Dat zegt hoogleraar Ondernemerschap Joris Knoben op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK). Het aantal faillissementen was vorige maand nog steeds klein en het aantal bedrijven dat zelf besluit te stoppen, is amper gegroeid.

Tijdens de coronacrisis werden veel bedrijven overeind gehouden doordat ze tegemoetkoming kregen voor loonkosten of andere vaste lasten. Toen deze steun begin april wegviel, was er de vrees dat veel bedrijven alsnog failliet zouden gaan of uit zichzelf zouden stoppen omdat ze het niet meer zagen zitten.

Dat lijkt voorlopig mee te vallen. Zo stopten afgelopen maand 9.262 bedrijven. Dat is het kleinste aantal sinds begin dit jaar en is ook lager dan in veel maanden tijdens de coronacrisis, toen bedrijven nog tegemoetkoming ontvingen.

Ook het aantal faillissementen is niet hard gestegen sinds begin april. Volgens het KVK gingen er in het tweede kwartaal 413 bedrijven op de fles. Dat is ongeveer net zoveel als in het kwartaal ervoor en iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het is echter nog altijd beduidend minder dan in de laatste jaren voor de pandemie.

"Een grote faillissementsgolf lijkt ons, vooralsnog, bespaard te blijven", aldus Knoben, die hoogleraar is aan de Tilburg School of Economics and Management. Ook vindt hij het een "positieve verrassing" dat het aantal starters hoog blijft.

Vorige maand begonnen 21.873 ondernemers een bedrijf. Dat 5,3 procent meer dan een jaar eerder. Onder meer in de horeca en de logistiek kwamen er veel starters bij.