Islamitische vleesgroothandels en slagerijen in ons land krijgen veel bestellingen vanwege het Offerfeest, dat zaterdag is begonnen. De hogere vleesprijzen hebben er niet voor gezorgd dat de vraag is afgenomen, zo blijkt uit een rondgang van NU.nl.

"Er is vooral veel vraag naar lams- en kalfsvlees", zegt een medewerker van Allal Vleesgroothandel in Den Haag. "Wij zien geen terugloop in de bestellingen vanwege de hogere vleesprijzen. Het begin van het Offerfeest is voor moslims een speciale dag en dan willen ze uitpakken."

Bij Hallal Meat Company in Budel merken ze dat sommige klanten voorzichtiger zijn geworden vanwege de hogere vleesprijzen. "Maar de meeste mensen bestellen na een flinke zoektocht uiteindelijk toch een heel schaap", zegt een werknemer.

Statistiekbureau CBS maakte eerder deze week bekend dat voedingsmiddelen vorige maand fors duurder waren. Vergeleken met een jaar eerder waren ze gemiddeld 11,2 procent duurder. Dat kwam vooral door de gestegen prijzen van zuivel en vlees, maar ook graanproducten, oliën en vetten, groente, vis en fruit kostten meer.

"Het vlees is hartstikke duur dit jaar. Een lam kost minimaal 300 euro, daaronder vind je er geen een", zegt een werknemer van Fasha Halal in Oss. Klanten kunnen online hun bestelling plaatsen en ondanks de hoge prijzen krijgt de slagerij veel last minute telefoontjes. "Het loopt aardig door, we mogen niet klagen."