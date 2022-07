De gasopslagplekken in ons land zijn op dit moment voor ruim de helft (54,3 procent) gevuld, meldt het ministerie van Economische Zaken vrijdag. Het doel is om uiterlijk 1 november de opslagen voor 80 procent gevuld te hebben.

De terminals zijn nu iets voller dan anderhalve week geleden, toen de opslagplekken voor 52,2 procent waren gevuld. Volgens sommige experts zal het niet meevallen om voor begin november genoeg gas op voorraad te hebben.

Het vullen is nodig omdat huishoudens en bedrijven komende winter anders zonder gas kunnen komen te zitten. Dit jaar is er extra aandacht voor, omdat de gasleveringen vanuit Rusland flink onder druk zijn komen te staan sinds het land eind februari Oekraïne binnenviel.

Dat blijkt onder meer uit het feit dat Rusland via de belangrijke Nord Stream 1-pijplijn de afgelopen weken fors minder gas aan Europa heeft geleverd dan normaal gesproken. De komende weken kan dat nóg minder worden, als gevolg van onderhoud aan de pijplijn.

Uit het overzicht dat het ministerie heeft gepubliceerd, blijkt ook dat we in Nederland de voorbije weken minder gas hebben gebruikt dan normaal in deze tijd van het jaar. Een verklaring wordt niet gegeven. Mogelijk zorgen de hoge gasprijzen ervoor dat mensen zuiniger zijn geworden.

De handelsprijs van gas is de laatste weken flink opgelopen, vooral doordat Rusland minder levert. Zo kostte een megawattuur gas twee dagen geleden 172,20 euro. Dat was vier weken eerder nog 88,59 euro.