In 2021 is in totaal zo'n 3,5 miljard euro aan kinderopvangtoeslag uitgekeerd. Dat blijkt maandag uit cijfers van statistiekbureau CBS. In totaal kregen vorig jaar 668.000 ouders toeslag om ruim 1,07 miljoen kinderen naar de opvang te kunnen brengen.

Daarmee is zowel het aantal ouders dat toeslagen heeft ontvangen als het aantal kinderen dat naar de opvang is gebracht iets groter dan twee jaar geleden.

Ouders ontvingen vorig jaar gemiddeld 5.230 euro per jaar aan kinderopvangtoeslag. Dat is 250 euro meer dan het jaar ervoor. Het gaat hierbij om zowel kinderen in de buitenschoolse opvang als kinderen in de dagopvang.

Rondom de kinderopvangtoeslag is de laatste jaren veel te doen geweest. Bij het uitkeren van de toeslagen is in het verleden veel fout gegaan. Ouders moesten in een aantal gevallen een groot deel van de toeslagen ineens terugbetalen, terwijl ze dat niet konden.

Het toeslagenschandaal zorgde voor zeer veel problemen bij deze gezinnen. Het kabinet trad begin vorig jaar zelfs af vanwege de affaire.

Serieuze plannen om toeslag af te schaffen

Om in de toekomst soortgelijke problemen te voorkomen, zijn er serieuze plannen om kinderopvangtoeslag over een paar jaar af te schaffen. Ook moet de financiering van opvangplekken op een andere manier geregeld worden.

Het InformatieCentrum KinderOpvang (ICKO) zei vorige week tegen NU.nl te vrezen dat de opvang hierdoor veel duurder wordt. Dit omdat er grote personeelstekorten zijn en de bedrijven moeten investeren in extra opvanglocaties. ICKO zet dan ook vraagtekens bij het plan van het kabinet om de kinderopvang gratis te maken.