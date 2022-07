Ook president Ramesh ‘Sunny’ Balwani van het failliete Amerikaanse biotechbedrijf Theranos is schuldig bevonden aan fraude. Eerder werd al de oprichter van het bedrijf, Elizabeth Holmes, veroordeeld in de megafraudezaak.

De toen negentienjarige Holmes startte in 2003 het biotechnologiebedrijf Theranos. Ze beweerde dat ze een technologie had ontwikkeld waarmee ze met een paar druppels bloed veel tests uit kon voeren.

De technologie leek veelbelovend en Holmes wist grote investeerders te trekken, onder wie mediamagnaat Rupert Murdoch. Ook kon ze zwaargewichten aantrekken als bestuurder, zoals voormalig minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger.

Uit publicaties van zakenkrant Wall Street Journal bleek echter in 2015 dat de technologie helemaal niet bestond. Holmes en Balwani kwamen daardoor in het beklaagdenbankje terecht.

Holmes is in januari van dit jaar al schuldig bevonden en krijgt mogelijk een celstraf van twintig jaar. In september moet duidelijk worden welke straf ze precies krijgt.

Donderdag is dus ook Balwani door een jury in de Amerikaanse stad San Jose schuldig bevonden aan onder meer tien fraudeaanklachten. Hoe lang hij de cel in moet, wordt in november duidelijk.

Balwani en Holmes, die ook een romantische relatie hadden, zijn apart berecht. Holmes had hierom gevraagd, omdat ze wilde getuigen dat Balwani haar had mishandeld tijdens hun relatie. Hij ontkent dat.