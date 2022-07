In de eerste helft van dit jaar groeide de verkoop van elektrische personenauto's met 82,9 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar, melden de brancheverenigingen BOVAG, RAI Vereniging en RDC vrijdag. Meer subsidies en goedkopere auto's liggen volgens de organisaties aan de basis van het succes.

Van alle nieuwe verkochte auto's in de eerste helft van dit jaar is 19,2 procent elektrisch, blijkt uit de cijfers. Dat is zo'n 9 procentpunten meer dan de 9,9 procent in de eerste zes maanden van vorig jaar.

Een belangrijke reden voor de populariteit van elektrische auto's is de forse subsidie. Dit jaar konden kopers van een nieuwe elektrische auto 3.350 euro compensatie krijgen. Sinds 1 juni is de subsidiepot echter leeg. Vanaf 1 januari volgend jaar kan er weer geld worden aangevraagd, maar dan wordt de subsidie verlaagd naar 2.950 euro.

Maar ook de auto's zelf worden goedkoper. Er worden de jongste jaren steeds goedkopere elektrische modellen geïntroduceerd. De meeste elektrische auto's zijn nog steeds duurder dan benzineauto's, maar de kloof verkleint.

Ook hybride modellen zijn in trek. Het aantal verkochte plug-inhybrides, met een stekker dus, steeg met 17,6 procent en er werden 24 procent meer gewone hybrides verkocht.