Tijdens de lockdowns maakten Nederlanders massaal gebruik van flitsbezorging om zo razendsnel boodschappen in huis te krijgen. Maar nu winkels en horeca weer open zijn, worden consumenten minder enthousiast, wat leidt tot een stagnatie van de groei. Dat meldt ABN AMRO op basis van pintransacties.

Volgens de bank hebben bezorgdiensten Gorillas, Getir, Zapp en Flink hun omzet sinds de tweede helft van vorig jaar met een factor 20 zien exploderen. Dat is mede het gevolg van de lockdowns.

De bestedingen "explodeerden" in de tweede helft van vorig jaar, met als hoogtepunt de maanden januari tot en met maart van dit jaar, toen Nederland in lockdown was. "Sinds april stagneert de groei in de totale pinuitgaven aan de vier flitsbezorgers", concluderen de onderzoekers. Investeerders zijn ook voorzichtiger geworden als het gaat om flitsbezorging.

Flitsbezorging is de laatste maanden negatief in het nieuws geweest. Er is veel te doen over de overlast die koeriers en de bijbehorende darkstores in de stad veroorzaken. Darkstores zijn kleine lokale distributiecentra van flitsbezorgers, vaak met afgeplakte ramen. Steeds meer gemeenten willen darkstores gaan verbieden in het stadscentrum.