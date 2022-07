Het Nederlands vrouwenelftal speelt zaterdag zijn eerste wedstrijd op het EK voetbal in Engeland, maar van een Oranjekoorts in winkels en supermarkten is geen sprake. Bij ondernemers en consumenten heerst weinig enthousiasme om flink uit te pakken.

Ruim vijf miljoen Nederlanders zagen in 2017 hoe de Nederlandse voetbalvrouwen werden gehuldigd na het veroveren van de Europese titel in eigen land. Twee jaar later haalde de ploeg van Sarina Wiegman de WK-finale, waarin werd verloren van de Verenigde Staten. De wedstrijd werd bekeken door bijna 5,5 miljoen Nederlanders.

"Vrouwenvoetbal blijft voorlopig minder populair dan mannenvoetbal en bovendien is er concurrentie van andere grote sportevenementen, zoals de Formule 1 en de Tour de France. Het komt nu op een ongelukkig moment", zegt merkendeskundige Paul Moers.

Supermarkten pakken normaal gesproken groots uit met allerlei acties en gadgets als er een EK of WK voetbal is. Grootgrutters proberen op die manier extra klanten naar hun winkels te trekken en marktaandeel te winnen of te behouden.

Volgens Moers is het enthousiasme rond het EK vrouwenvoetbal een stuk minder. "Er zijn dan ook heel weinig acties. Verder zijn er momenteel allerlei andere problemen, zoals de hoge inflatie, leveringsproblemen, de blokkades door boeren en corona. Consumenten hebben ook nog eens minder te besteden."

ING-econoom Marten van Garderen laat weten dat de geringe belangstelling vooral te maken heeft met de populariteit van het vrouwenvoetbal. "Als we een mannentoernooi hadden, was alles en iedereen oranje. Er zit ook geen economisch component aan vast, hooguit achter de komma. Als mensen minder te besteden hebben, kopen ze misschien goedkopere borrelnootjes en goedkoper bier, of hangen ze oude vlaggetjes op."

Volgens mede-eigenaar Sander Mallie van sportmarketingbureau SportsGen heeft het vrouwenvoetbal een gigantische verandering doorgemaakt. "Maar het is nog niet op het niveau van de mannen als het gaat om aandacht, zendtijd en marketing. Diezelfde mannen hebben daar ook tientallen jaren over gedaan."

Weinig aandacht voor de Oranjevrouwen

Een rondgang langs verschillende supermarkten leert dat er weinig aandacht is voor de Oranjevrouwen. Supermarktketen Jumbo richt zich vooral op andere sporten. "We ondersteunen Formule 1-kampioen Max Verstappen en we zijn hoofdsponsor van de schaatsers en wielrenners van Team Jumbo-Visma."

Albert Heijn laat weten dat de KNVB Campus tijdens het EK speciaal voor klanten wordt omgetoverd tot een 'Camping van Oranje'. "Fans konden zich aanmelden om samen met hun gezin te overnachten in de tuin van de Oranjevrouwen. Het programma bestaat uit onder meer het kijken van wedstrijden, een barbecue en tal van andere activiteiten."

Discounter Lidl heeft een aantal producten in de aanbieding, zoals kroketten, pizza's, nootjes, bier, wijn en ijsjes voor een 'lekker' avondje voetbal kijken. Bierbrouwer Heineken heeft dit jaar geen gadgets, maar wie een krat of sixpack Heineken, Heineken Silver of Heineken 0.0 koopt bij Albert Heijn maakt kans op twee kaarten voor de finale.

Mallie geeft aan dat bedrijven en merken een belangrijke rol kunnen spelen om het vrouwenvoetbal te promoten. ,,En andersom zie je dat dus ook terug als er geen of weinig aandacht voor is. Daar komt bij dat er in het mannenvoetbal veel meer sterren zijn die het hele jaar worden gevolgd door hun fans. Dat is in het vrouwenvoetbal niet het geval. Daarom heeft het WK voetbal in Qatar veel meer aantrekkingskracht."