Schiphol krijgt deze zomer de beschikking over tweehonderd extra beveiligers om te voorkomen dat er chaos ontstaat, zo heeft de luchthaven donderdag bekendgemaakt.

De luchthaven maakt zich op voor de zomervakantie die zaterdag begint. Vanaf vandaag verwerkt Schiphol dagelijks maximaal 67.500 vertrekkende passagiers.

"We verwerken deze zomer gemiddeld 59.000 passagiers per dag, dus het overgrote deel van de mensen haalt de vlucht. We roepen reizigers nog steeds op om vier uur voor vertrek aanwezig te zijn op de luchthaven", aldus een woordvoerder.

In augustus kunnen er vanaf de luchthaven maximaal 73.000 mensen per dag vertrekken, iets meer dan de 72.500 waar eerder van werd uitgegaan.

Schiphol kampt met een tekort aan beveiligers en bagageafhandelaars. In combinatie met de toegenomen stroom vakantiegangers zorgt dit al weken voor grote drukte, met soms annuleringen en vertragingen van vluchten tot gevolg.