De euro staat momenteel op een historisch laagtepunt ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Elk moment kan 1 euro evenveel waard worden als 1 dollar, en het is al meer dan twintig jaar geleden dat dat het geval was. Door de zwakkere euro betalen we meer voor olie, want die wordt afgerekend in dollars. En dat zullen we voelen aan de pomp.

Er zijn twee redenen waarom de euro minder waard wordt, terwijl de dollar het omgekeerde doet. In de eerste plaats is er de vrees voor een recessie (twee opeenvolgende kwartalen waarin de economie krimpt) in de eurozone. Als dat gebeurt, krijgen Europese bedrijven minder geld binnen en gaan hun aandelenkoersen omlaag.

Om dat voor te zijn, verkopen investeerders al een deel van hun euro's nu ze er nog aan verdienen. Daarnaast is de rente in de VS momenteel hoger, waardoor het aantrekkelijker wordt om geld in de VS te stallen dan in de EU. Daarom worden er meer dollars aangekocht.

Door de combinatie van die beide zaken verliest de euro aan waarde, terwijl de dollar juist sterker wordt.

Olie wordt altijd afgerekend in dollars

Voor consumenten heeft zo'n zwakke euro vooral nadelen, zeker in deze tijden. "Omdat olie altijd wordt afgerekend in dollars gaan we daar meer voor betalen, ongeacht waarvandaan we het importeren", legt ING-econoom Bert Colijn uit. De olieprijs is afgelopen week wel wat gedaald, maar door de oorlog in Oekraïne is het nog lang niet zeker of dat ook blijft duren.

Ook in de supermarkt zullen we de gevolgen merken, maar minder fors. We halen niet ontzettend veel voedsel uit de VS en tegenover munten uit andere landen staat de euro wel op een hoger niveau. Los daarvan wordt veel geëxporteerd binnen de EU zelf.

Meer toeristen en meer export

Een voordeel van een munt die minder waard is, is dat het voor Amerikaanse toeristen goedkoper wordt om naar Europa te komen. Ook gaan Amerikaanse bedrijven mogelijk meer Europese producten importeren, omdat dit goedkoper wordt. Dat brengt allebei geld op en zorgt voor economische groei.

Maar omdat de euro nog altijd sterk staat tegenover andere munten, gaan we daar echter weinig plezier van hebben, zegt Colijn. "De lasten zijn op dit moment veel hoger dan de lusten. We zullen op de Amsterdamse grachten wel wat meer T-shirts verkopen aan Amerikaanse toeristen, maar daar redden we het niet mee."

ECB wil rente verhogen in strijd tegen inflatie

De zwakke euro heeft op termijn dus ook een negatieve invloed op de inflatie. Die bedroeg vorige maand 8,6 procent. Om die naar beneden te krijgen, wil de Europese Centrale Bank (ECB) later deze maand de beleidsrente verhogen. Door dat te doen, gaan bedrijven en consumenten minder geld uitgeven en daalt de vraag naar producten. Dat doet in principe ook de prijzen dalen.

Maar door de recessievrees is het goed mogelijk dat de ECB de rente toch minder fors verhoogt dan verwacht. Een hogere rente kan namelijk ook leiden tot minder economische groei, en dat is het laatste wat de eurozone nu nodig heeft. Eind deze maand beslist de ECB definitief over de renteverhoging.