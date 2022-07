Het aftreden van premier Boris Johnson zal in eerste instantie tot nog meer onzekerheid leiden in de toch al wankele Britse economie. Het koninkrijk heeft te maken met torenhoge inflatie, risico op een recessie en kampt met de naweeën van Brexit.

Ook staat de koers van het Britse pond laag ten opzichte van de dollar en dubt de centrale bank over het al dan niet verhogen van de rente. De Britse economie is de vijfde in omvang ter wereld.

Het Verenigd Koninkrijk kent een enorm hoge inflatie, die later dit jaar kan oplopen tot meer dan 11 procent. Dat komt vooral door de wereldwijde druk op de prijzen van energie en voeding; daar kan ook een opvolger van Johnson weinig aan veranderen.

Al voor het aangekondigde vertrek van Johnson stapte de minister van Financiën op. De twee waren het oneens over belastingverlagingen, die Johnson wilde invoeren om zijn populariteit op te poetsen. Daar zal een opvolger nu een klap op moeten geven.

Het VK en Brussel ruziën al sinds Brexit over de precieze invulling van de handelsrelatie met betrekking tot Noord-Ierland. Johnson was daar stug in. Mogelijk brengt een opvolger een overeenstemming in dit dossier en leidt dat tot een betere relatie tussen beide handelsblokken.