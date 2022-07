We hebben het afgelopen jaar 8,2 miljard kilometer te voet afgelegd. Dat is 58 procent meer dan voor de coronacrisis en 23 procent meer dan in 2020, meldt het statistiekbureau CBS vrijdag.

Natuurlijk waren niet alle kilometers die we te voet aflegden voor ons plezier, maar ook het plezierwandelen is met 56 procent toegenomen ten opzichte van 2019. Toen we twee jaar geleden plots in lockdown moesten, konden we weinig anders dan een wandeling maken als we even wilden bijpraten met vrienden.

"We hebben niet gevraagd waarom mensen meer wandelen, maar gezien we zowel in 2020 als in 2021 het aantal wandelkilometers zien toenemen, gaan we er wel van uit dat dat een belangrijke rol heeft gespeeld. We doen tegenwoordig meer te voet", zegt Marjolijn Jaarsma van het CBS.

In totaal legden we afgelopen jaar 168,4 miljard kilometer af. Dat is 11 procent meer dan in 2020, maar wel een kwart minder dan voor de coronacrisis. We verplaatsten ons het vaakst met de auto en deden dat vooral om naar het werk te gaan. Het aantal kilometers voor persoonlijke verzorging, bijvoorbeeld de kapper, nam met een vijfde toe tegenover 2020, maar zat op hetzelfde niveau als in 2019.

Verder legden we 58 procent minder kilometers af met de trein dan voor corona en fietsten we fors minder (10 procent).