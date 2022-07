Het kabinet slaat een aantal belangrijke stappen over door de kinderopvang in 2025 gratis te maken. "Het is een vrij complex verhaal. Zo is er geen rekening gehouden met de personeelskosten die enorm zullen stijgen. Bovendien moeten er nieuwe kinderopvangcentra bij komen om aan de vraag te voldoen", zegt bestuurder Noëlle Haitsma van het InformatieCentrum KinderOpvang (ICKO) in gesprek met NU.nl.

De vrees bestaat dat veel kinderopvanglocaties hun prijzen zullen verhogen en dat het uurtarief boven het maximale toeslagtarief komt. "Er zijn in totaal 3.400 kinderopvangorganisaties in ons land, daarvan is zo'n 20 procent stichting. De rest bestaat uit allemaal bv's en eenmanszaken. Om straks verder te kunnen groeien, zijn er grote investeringen nodig die van deze organisaties moeten komen."

De sector verwacht dat de vraag zal toenemen als de opvang gratis wordt. Op dit moment kampt de kinderopvang met een tekort van 3.000 tot 4.000 medewerkers. Tegen 2025 zal dit tekort zijn opgelopen tot 32.000 mensen en in 2030 zijn er 50.000 medewerkers extra nodig, blijkt uit cijfers van Kinderopvang Werkt.

Sommige kinderopvanglocaties hebben de afgelopen maanden zelfs de contracten met ouders moeten beëindigen vanwege het tekort aan personeel. Om de pijn te verzachten, mogen kinderopvangorganisaties de komende twee jaar meer werknemers in opleiding aannemen.

Volgens Haitsma is het van groot belang dat de kwaliteit van de kinderopvang gewaarborgd blijft. "De werkdruk is hoog en we kunnen in onze sector geen groepen samenvoegen zoals in het onderwijs. Er zal meer aandacht moeten komen voor het beroep en we moeten ervoor zorgen dat we de onderkant van de markt opvullen met mensen die van het mbo komen en van het niveau 1 of 2 zijn. Zij kunnen bijvoorbeeld voor zaken als de lunch zorgen, terwijl de pedagogische werknemers zich op de kinderen kunnen richten."

'Plannen kabinet doorgeschoten'

Haitsma noemt het plan van het kabinet om de kinderopvang gratis te maken doorgeschoten. De ICKO-bestuurder vindt het een veel beter idee om de kinderopvang toegankelijker te maken voor de lage inkomens en middeninkomens. "De kinderopvang vrijwel gratis maken voor iedereen is echter niet de oplossing. Het CPB voorspelt namelijk dat ouders informele opvang gaan inruilen voor formele opvang en opvang ook voor andere redenen dan arbeidsparticipatie gaan gebruiken, bijvoorbeeld extra vrije tijd."

Verder moeten mensen gestimuleerd worden om meer te werken zonder dat zij bepaalde toeslagen kwijtraken. "Wij pleiten daarom voor een forse verhoging van de kinderopvangtoeslag voor inkomens tot 2,5 keer modaal, waardoor werken en extra uren draaien aantrekkelijker worden gemaakt. Dat is een belangrijke factor in het terugdringen van het personeelstekort in alle sectoren", zegt Haitsma.

Het kabinet en de brancheorganisaties in de kinderopvang komen binnenkort met plannen om de werkdruk en het personeelstekort in de sector op te lossen.