Onze berg aan spaargeld is weer verder gegroeid. In de maand mei kwam er zo goed als 6,5 miljard euro aan spaartegoed bij, waarmee het totaalbedrag op bijna 420 miljard euro uitkomt. Dat blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB).

In het eerste coronajaar werd in de maand mei 9,4 miljard euro ingelegd op de spaarrekeningen. Toen was op vakantie gaan door alle restricties zo goed als onmogelijk. Vorig jaar kwam er in mei 5 miljard euro bij.

"Banken stimuleren door reclamecampagnes ook dat mensen hun vakantiegeld op een spaarrekening zetten", zegt Gabriëlla Bettonville van het Nibud. "En dat is prima. Maar het is ook zo dat veel mensen hun vakantiegeld hard nodig hebben om schulden af te lossen of roodstand weg te werken."

Volgens het budgetinstituut spaart een kleine groep mensen relatief veel. "Het totale spaarsaldo zegt niet zo veel over wat de gemiddelde Nederlander spaart."

'Gigantisch' veel spaargeld, ondanks wegvallen coronarestricties

Ook Fred van Raaij, hoogleraar economische psychologie aan Tilburg University, wijst erop dat de verschillen in Nederland groot zijn. "Bovendien is het vreemd dat mensen juist nu veel sparen. Je zou verwachten dat ze na alle coronarestricties het geld weer laten rollen."

De bijna 420 miljard euro die in totaal op de spaarrekeningen staat, noemt hij "gigantisch".

Dat een deel van ons zo veel spaart, heeft volgens hem te maken met de typisch Nederlandse hang naar zekerheid. "We zijn kampioenen in sparen en verzekeren, we willen alle risico's afgedekt hebben." De huidige spaardrift is volgens Van Raaij wel in lijn met het consumentenvertrouwen, dat ontzettend laag is.

Het Nibud heeft wel een spaarwijzer, waarmee het instituut mensen adviseert hoeveel geld je apart zou moeten zetten om bepaalde situaties het hoofd te kunnen bieden. "We hanteren een gezonde ondergrens, maar geen bovengrens."