Gasunie heeft twee contracten gesloten voor de levering van vloeibaar aardgas (lng). Daarmee komt er meer zekerheid over de levering van energie, nu de gasleveringen vanuit Rusland onder druk zijn komen te staan. De contracten zijn gesloten met CEZ en Shell Western LNG, die via de Groningse Eemshaven 7 miljard kubieke meter gas gaan leveren.

Om te voorkomen dat we komende winter zonder energie komen te zitten, wil het kabinet extra lng importeren. Hierdoor zijn we minder afhankelijk van Russisch gas, waarvan de levering onder druk staat sinds de Russische invasie van Oekraïne.

Om meer vloeibaar aardgas te kunnen importeren, wordt onder meer een nieuwe terminal in de Eemshaven aangelegd, door middel van twee drijvende platformen. Via de twee platformen komt per jaar 8 miljard kubieke meter lng beschikbaar.

Shell en CEZ gaan voortaan 7 van die 8 miljard kubieke meter leveren. Voor de overige 1 miljard kuub wordt nog een leverancier gezocht, meldt Gasunie, dat de beheerder van de nieuwe terminal in de Groningse haven is.

Naast de nieuwe terminal in Groningen wordt in Rotterdam gewerkt aan de uitbreiding van een al bestaande lng-terminal. Met beide projecten samen kan Nederland twee keer zo veel lng invoeren als voorheen.