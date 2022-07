In een poging de torenhoge inflatie in te dammen heeft de centrale bank van Sri Lanka de rentetarieven bijgesteld naar het hoogste niveau in twintig jaar. Het Zuid-Aziatische land gaat niet alleen gebukt onder de hoge inflatie; ook zijn er tekorten aan van alles en nog wat en holt de economie achteruit.

Sri Lanka beschikt ook nauwelijks meer over buitenlandse valuta. Er is geen geld meer om voedsel te importeren, noch voor medicijnen en brandstof.

In de eerste maanden van dit jaar kromp de economie met 1,6 procent. Voor het tweede kwartaal zijn de vooruitzichten nog somberder. De inflatie kwam in juni uit op 54,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Eten werd zelfs 80 procent duurder.

De centrale bank hoopt met een renteverhoging in ieder geval iets aan die inflatie te doen.