De inflatie in Nederland is vorige maand uitgekomen op 8,6 procent. Dat is iets lager dan in de maand mei, maar nog steeds erg hoog meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral voeding werd veel duurder.

Voedingsmiddelen waren vorige maand fors duurder, gemiddeld 11,2 procent vergeleken met een jaar eerder. Vooral zuivel en vlees. Maar ook graanproducten, oliën en vetten, groente, vis en fruit, kostten meer.

Volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS moeten we heel ver terug om zulke getallen te zien. "We meten dit sinds 1996 en sindsdien hebben we niet zo'n prijsstijging gehad. Dat is vermoedelijk ergens medio jaren zeventig voor het laatst geweest."

Dat de inflatie over de hele linie iets lager uitkomt dan in de maand mei, toen het cijfer uitkwam op 8,8 procent, heeft vooral te maken met een iets minder grote stijging van de energieprijzen. "Die wegen behoorlijk mee op het totaal." Ondanks de daling blijven ook die hoog.

De iets lagere prijzen voor energie worden voor een groot deel teniet gedaan door de gestegen prijzen van eten en drinken en tanken.