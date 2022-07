Nederlanders die in de grensprovincies wonen, hebben in de afgelopen maand in groten getale in het buitenland getankt om goedkoper uit te zijn. Dat blijkt uit enquête-onderzoek van ANP/LocalFocus in samenwerking met Kieskompas. Vooral in Limburg tankten mensen over de grens vanwege de prijs.

De prijzen in België en Duitsland liggen gemiddeld lager dan in Nederland, waardoor het aantrekkelijk is om over de grens te tanken. Kieskompas legde tussen 15 en 23 juni meer dan drieduizend Nederlanders de vraag voor of zij dat ook daadwerkelijk gedaan hadden.

Vooral in de grensprovincies hebben mensen vanwege de prijs in het buitenland getankt. Met name onder Limburgers is dit gebruikelijk: bijna drie kwart van hen zocht afgelopen maand een pomp in het buitenland op. Ook inwoners van het aan België grenzende Noord-Brabant (46 procent) en Zeeland (43 procent) tankten relatief vaak over de grens.

In provincies die niet aan de grens liggen, is het aandeel autobezitters dat in onze buurlanden heeft getankt beduidend kleiner. Toch zegt dan nog zo'n 10 procent van de automobilisten in Noord-Holland en Flevoland en zo'n 5 procent van de Friezen dat ze de grens over zijn gegaan om tankkosten te besparen.

Op 1 juni verlaagde de Duitse overheid de belasting op benzine en diesel flink, waardoor tanken over de grens voor Nederlanders ineens nog goedkoper werd. Dat leidde tot files aan de pomp net over de grens.