Voor een koophuis betaal je nu gemiddeld 448.000 euro, wat 10,6 procent meer is dan een jaar geleden. Dat meldt makelaarsvereniging NVM op basis van cijfers over het tweede kwartaal. Daaruit blijkt ook dat een huizenkoper langzaamaan uit steeds meer woningen kan kiezen.

In de eerste periode van dit jaar leek het erop dat de markt snel afkoelde, doordat de prijzen toen lager waren dan in het kwartaal ervoor. Nu blijkt dat die daling voorlopig niet doorzet.

Wel zijn de prijzen minder hard omhooggegaan dan vorig jaar, toen in elk kwartaal stijgingen van meer dan 15 procent werden gemeten.

Eind vorige maand stonden bij NVM-makelaars 25.300 huizen te koop. Dat was 54 procent meer dan aan het einde van het eerste kwartaal. Het aantal te koop staande woningen is daarmee ruim tweemaal zo groot als het aantal mensen dat op zoek is naar een koophuis. Drie maanden eerder was het aantal beschikbare koophuizen 1,8 keer groter dan het aantal huizenzoekers.

Markt koelt iets af

Doordat het aanbod groter wordt en de prijzen minder hard stijgen, spreekt NVM van een afkoelende markt. "Het sterk gestegen woningaanbod biedt een kijker een betere kans om een koper te worden", zegt NVM-voorzitter Onno Hoes.

Dit betekent echter niet dat de problemen op de woningmarkt zijn opgelost. "Het is te vroeg om van een echt kantelpunt te spreken", vindt Hoes. Hij wijst erop dat de hogere hypotheekrente en de explosief gestegen energiekosten weliswaar de prijzen drukken, maar dat het woningaanbod in veel gevallen nog te klein is.

Daarnaast vindt de NVM dat het beleid van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) tot veel onzekerheid in de markt leidt. Dit schrikt bedrijven af, waardoor ze minder snel geneigd zijn te investeren in het bouwen van nieuwe huizen.

Dit alles leidt ertoe dat nog steeds fors wordt overboden. Acht op tien huizen gingen voor meer geld dan de vraagprijs weg, waarbij het verschil gemiddeld 7,5 procent is.

Aantal transacties flink gestegen

De makelaars die bij NVM zijn aangesloten, verkochten in het tweede kwartaal 36.000 bestaande woningen. Dat waren er 24 procent meer dan een kwartaal eerder. Een woning stond in het afgelopen kwartaal gemiddeld 24 dagen te koop.

Het aantal verkochte nieuwbouwhuizen en bouwkavels was met 5.000 transacties in het vorige kwartaal juist 48 procent kleiner dan in de periode daarvoor. Het is het kleinste aantal in acht jaar. Kopers betaalden voor een nieuwbouwwoning gemiddeld 483.000 euro, wat 12 procent meer is dan een jaar eerder.