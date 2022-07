Nederlanders die vakantieplannen hebben, maken zich meer zorgen over stijgende prijzen van bijvoorbeeld boodschappen en energie dan om een nieuwe coronagolf. Dat blijkt uit de Vakantiemonitor van het Nationaal Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC).

Acht op de tien Nederlanders zijn van plan om dit jaar nog op vakantie te gaan. Het aantal boekingen is dan ook flink groter dan bij dezelfde meting vorig jaar. Wel blijkt dat er veel onzekerheid is bij vakantiegangers.

Dit komt vooral doordat de prijzen van tal van goederen en diensten de afgelopen tijd flink zijn opgelopen. Zo betaal je bijvoorbeeld in de supermarkt en aan de pomp fors meer dan een jaar geleden. Ook prijzen voor gas en stroom zijn de hoogte in geschoten. Die hoge prijzen bepalen steeds vaker hoeveel geld we aan vakantie uitgeven.

Een andere reden voor onzekerheid zijn de problemen op Schiphol. Door personeelstekorten zijn daar de wachttijden opgelopen en zijn er voor de komende weken vluchten geschrapt. Ook dat heeft vaak invloed op boekingen. Zo kijkt de helft van alle Nederlanders die op vakantie gaan naar andere mogelijkheden om te reizen.

Over de stijging van het aantal coronabesmettingen zijn minder Nederlanders bezorgd, merkt het NBTC, al geeft nog steeds 40 procent van de ondervraagden aan rekening te houden met een nieuwe besmettingsgolf. Mede door alle onzekerheid ziet het bureau dat velen voor een vakantie in eigen land kiezen.