De olieprijzen zijn gedaald naar het laagste punt in twaalf weken, onder meer door angst voor een recessie. Zo zakte de prijs voor ruwe Noordzeeolie voor het eerst in bijna drie maanden tot onder de 100 dollar per vat. Ook Amerikaanse olie is flink in prijs gedaald.

Voor een vat Brentolie, een belangrijke maatstaf voor Noordzeeolie, betaalden handelaren aan het einde van woensdagmiddag iets meer dan 99 dollar (97 euro). Een week geleden was dat nog ongeveer 10 dollar meer en een maand geleden zelfs ruim 120 dollar meer.

Ook de prijs van Amerikaanse olie is de laatste dagen gedaald. Een vat WTI-olie kostte woensdagmiddag ongeveer 96 dollar, terwijl de prijs een dag eerder nog rond de 110 dollar schommelde.

Oorzaak van de dalende prijzen is de angst voor een recessie. Als die angst werkelijkheid wordt, daalt de vraag naar olie doordat consumenten minder kopen en bedrijven minder actief worden. Hierdoor hebben bedrijven minder olie nodig, bijvoorbeeld voor transport van goederen. Ook kan een recessie zorgen voor banenverlies, waardoor er minder woon-werkverkeer is.

De olieprijzen dalen al enkele weken. Dat zorgde er de afgelopen tijd voor dat de peperdure benzine in Nederland iets goedkoper werd. De adviesprijs voor een liter benzine is woensdag 2,425 euro. Dat is 8 cent lager dan de recordprijs van 2,505 euro van een maand eerder.