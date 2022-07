Frankrijk wil elektriciteitsproducent EDF volledig in handen krijgen. Reden hiervoor is de onzekerheid over de energievoorziening die is ontstaan doordat Rusland Oekraïne binnenviel. Eerder deze week meldde persbureau Reuters al dat Duitsland bereid is het energieconcern Uniper te redden als dat nodig is.

De energietoevoer vanuit Rusland is ernstig onder druk komen te staan door de invasie en de daaropvolgende sancties. Rusland heeft de toevoer naar diverse landen al teruggeschroefd. Daarom kijken veel westerse regeringen, waaronder dus Frankrijk, hoe ze ervoor kunnen zorgen dat ze niet met tekorten komen te zitten.

De Franse staat bezit nu al 84 procent van de aandelen van EDF. De rest is eigendom van beleggers. Om meer grip te krijgen op de energievoorziening kijkt de regering serieus naar een nationalisatie. Dat heeft de Franse premier Élisabeth Borne gezegd in het parlement. Borne gaf de oorlog in Oekraïne als aanleiding voor de stap.

EDF is in Frankrijk eigenaar van de nodige energiecentrales, waaronder kerncentrales. Het bedrijf is ook in het Verenigd Koninkrijk actief. Verder levert het stroom in onder meer België en Italië.

Ook in Duitsland zijn er zorgen over de energievoorziening. Rusland heeft onlangs besloten minder gas te leveren aan het land. Daardoor moet de Duitse energieleverancier Uniper gas inkopen op de wereldmarkt, waar de prijzen hoger zijn. Dat gaat ten koste van de financiële positie van het bedrijf, dat de eigen financiële verwachtingen voor dit jaar al introk.

De regering in Berlijn zou daarom bereid zijn het bedrijf te redden als dat nodig is, meldt Reuters op basis van ingewijden. De Duitse staat zou dan een belang in Uniper kunnen nemen. De energieproducent is ook in Nederland actief.