Nederlandse jongeren moeten gemiddeld waarschijnlijk 42,5 jaar werken. Dat is het langst van alle jongeren in de hele EU, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat woensdag. Het Europese gemiddelde ligt op 36 jaar.

Eurostat bekeek de verwachte duur van het werkzame leven voor jongeren die in 2021 vijftien jaar waren. Daaruit blijkt dus dat de werkperiode in ons land het langst is van alle 27 EU-lidstaten en Zwitserland, Noorwegen en IJsland.

Nummer twee en drie zijn Zweden en Denemarken, met een verwachte werkperiode van 42,3 en 40,3 jaar. De verwachte werkzame periode is het kortst in Roemenië, Italië en Griekenland, met respectievelijk 31,3, 31,6 en 32,9 jaar. Een verklaring voor het feit dat Nederland het hoogst scoort, geeft het bureau niet.

Ook als alleen gekeken wordt naar mannen, is Nederland nummer één. Volgens de berekeningen van Eurostat komt de verwachte werkperiode voor mannen uit op 44,3 jaar. Zweden is opnieuw nummer twee, met 43,6 jaar. Bij vrouwen is Zweden nummer één, met 41 jaar. Nederlandse vrouwen komen op de tweede plaats, met 40,5 jaar.

Het verschil in aantal jaren dat Europese mannen en vrouwen werken, is de afgelopen twintig jaar kleiner geworden. Bij een meting in 2001 zat er nog zeven jaar tussen, inmiddels is dat gedaald naar 4,5 jaar.