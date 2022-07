Shell bouwt in Rotterdam de grootste waterstoffabriek van Europa. De Holland Hydrogen I is naar verwachting in 2025 operationeel, maakt het olieconcern woensdag bekend.

De fabriek wordt gebouwd op de Tweede Maasvlakte in de Rotterdamse haven en produceert 60.000 kilogram hernieuwbare waterstof per dag.

De hernieuwbare stroom voor de zogeheten elektrolyser komt van Hollandse Kust (noord), het windpark op zee dat deels eigendom van Shell is.

"Holland Hydrogen I laat zien hoe nieuwe energieoplossingen kunnen samenwerken om te voldoen aan de maatschappelijke behoefte aan schonere energie. Het is ook een ander voorbeeld van Shells eigen inspanningen en toewijding om tegen 2050 een netto-emissievrij bedrijf te zijn", zegt Anna Mascolo, executive vice president Emerging Energy Solutions bij Shell.

"Hernieuwbare waterstof speelt een cruciale rol in het energiesysteem van de toekomst en dit project is een belangrijke stap om dat potentieel te benutten."