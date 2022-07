De centrale bank van Zimbabwe gaat munten van 22 karaat goud slaan in de strijd tegen hyperinflatie. Dat kondigt de toezichthouder woensdag aan. De prijzen zijn in een jaar tijd meer dan 190 procent gestegen in het Afrikaanse land. Eerder verhoogde Zimbabwe zijn beleidsrente naar 200 procent in de hoop dat mensen hun geld op hun spaarrekening laten staan.

Door de invoering van de gouden munt kunnen mensen hun bankbiljetten ruilen voor een munt van een ounce (31,10 gram), zodat ze niet met tassen vol met geld moeten rondlopen om naar de supermarkt te gaan. De munten zullen ongeveer evenveel waard zijn als de goudprijs op dat moment. Dat komt op dit moment neer op zo'n 1.721 euro of 569 Zimbabwaanse dollar per ounce.

De munt krijgt de naam Mosi-oa-Tunya, wat vrij vertaald 'de donderrook' betekent, een verwijzing naar de Victoria-watervallen op de grens tussen Zimbabwe en Zambia. De munt kan aangekocht worden via de centrale bank.

Zimbabwe kampt al langer met een torenhoge inflatie. Vorige maand liep die nog op naar 191,6 procent en de Zimbabwaanse dollar is sinds begin dit jaar al twee derde minder waard dan de Amerikaanse dollar. De stijgende inflatie in Zimbabwe heeft min of meer dezelfde oorzaken als in andere landen, alleen pakt het daar veel erger uit. In Nederland bedraagt de inflatie 9,9 procent.

Om de prijzen te drukken, verhoogde het land vorige week zijn beleidsrente van 80 naar 200 procent. De redenering is dat mensen bij een hogere rente hun geld minder snel uitgeven omdat ze er meer aan verdienen op hun spaarboekje. Dat drukt de vraag en dus ook de prijzen.

Ter vergelijking: de Europese Centrale Bank (ECB) verhoogde onlangs de rente van -0,5 procent naar -0,25 procent en in de VS bedraagt de beleidsrente 1,75 procent. De rente in Turkije, een land dat ook gebukt gaat onder hoge inflatie, bedraagt 14 procent.