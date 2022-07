De Zweeds-Deense luchtvaartmaatschappij Scandinavian Airlines (SAS), met de Nederlander Anko van der Werff aan het hoofd, heeft dinsdag in de Verenigde Staten uitstel van betaling aangevraagd. Op die manier zou het bedrijf zijn schulden willen herstructureren. Het bedrijf deed de aanvraag terwijl zo'n negenhonderd piloten in staking zijn.

Volgens CEO Van der Werff is het uitstel van betaling niet aangevraagd omdat er een faillissement aan zit te komen, maar juist om een faillissement te vermijden. "Het gaat over financiële herstructurering", zegt hij dinsdag. Ook zou de staking niet de aanleiding zijn voor de aanvraag, maar heeft die het proces wel versneld.

Maandag legden zo'n negenhonderd piloten in Zweden, Denemarken en Noorwegen het werk neer omdat gesprekken over de arbeidsvoorwaarden met de directie muurvast zaten. Wanneer de staking eindigt, is niet bekend, maar de luchtvaartmaatschappij verwacht de helft van alle vluchten te moeten schrappen.

Volgens vakbondssecretaris Roger Klokset wordt de staking nu gebruikt als reden voor de aanvraag, terwijl het proces voor die aanvraag al lang in gang gezet was.

SAS heeft op dit moment een schuldenberg van 20 miljard Zweedse kroon (1,8 miljard euro). Daar kan nog eens 100 miljoen kroon per dag bij komen door de staking.

De helft van die schulden is in handen van de overheden van Zweden, Denemarken en Noorwegen. Die zouden alle drie bereid zijn om de schulden die ze in handen hebben te ruilen voor aandelen. Dat betekent dat Noorwegen na drie jaar opnieuw een belang in SAS krijgt.

Luchtvaart sinds coronacrisis in de problemen

De hele luchtvaart zit de laatste maanden in de problemen. Toen in 2020 de coronacrisis uitbrak, moesten alle vliegtuigen aan de grond gezet worden en leden luchtvaartbedrijven grote verliezen.

Nu springt de vraag weer op, maar omdat de bedrijven tijdens de pandemie veel mensen moest laten gaan, zijn er nu overal personeelstekorten. Dat leidt al maanden tot geschrapte vluchten en chaos op Europese luchthavens.

Ook Schiphol kampt met personeelsproblemen, waardoor er deze zomer maar een beperkt aantal reizigers via de luchthaven mag vliegen.