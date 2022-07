Het kabinet wil de huurtoeslag vanaf 2024 hervormen, schrijft minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) dinsdag aan de Tweede Kamer. Vanaf dan zou er niet meer gekeken worden naar de huurprijs, maar alleen naar het inkomen om te bepalen of iemand recht heeft op toeslag.

Voor mensen die huurtoeslag willen aanvragen, gelden op dit moment twee voorwaarden: hun huur mag niet meer dan 763,74 euro per maand bedragen en hun inkomen moet onder een bepaalde grens zijn. Voor alleenstaanden is die grens 24.000 euro per jaar, voor meerpersoonshuishoudens 30.000 euro.

Ondertussen is de woningmarkt zo krap geworden dat veel mensen met een laag inkomen geen huis meer kunnen vinden in de sociale sector (alles tot 763,74 euro). Daardoor zijn ze gedwongen om in de vrije sector te huren, waardoor ze automatisch geen recht op toeslag hebben. Mensen die wél recht hebben op toeslag, zouden die vaak niet aanvragen omdat ze de regels te ingewikkeld vinden.

Toeslag niet langer berekend op basis van werkelijke huurprijs

Daar wil minister De Jonge iets aan doen. Als het voorstel erdoor komt, verdwijnt over twee jaar het eerste criterium (huur mag niet hoger zijn dan 763,74 euro). Dat zorgt ervoor dat 136.000 meer mensen recht hebben op toeslag, wat ze een flink bedrag oplevert. Maar tegelijk gaan er ook 300.000 gezinnen in de sociale sector met een hogere huur op achteruit, blijkt uit berekeningen.

Dat zit zo: op dit moment wordt de toeslag nog berekend op basis van de huurprijs die iemand betaalde. In het nieuwe voorstel wordt uitgegaan van een zogenoemde normhuur van 520 euro. Dat leidt voor 300.000 huishoudens tot een lagere toeslag. Volgens de Woonbond zouden dat er op langere termijn zelfs 700.000 kunnen worden.

Verder sprak De Jonge ook nog af met corporaties dat de huur van mensen die tot 20 procent meer dan het sociaal minimum verdienen eenmalig verlaagd wordt naar 550 euro. Dat geldt alleen wanneer die mensen op dit moment meer dan die 550 euro aan huur betalen.

De beide wetsvoorstellen kunnen nu online geconsulteerd worden en wie wil, kan er opmerkingen over geven. Voor het einde van het jaar zouden de voorstellen naar de Tweede Kamer moeten worden gestuurd.