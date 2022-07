PMT verhoogt per 1 oktober de pensioenen met 1,29 procent, zo kondigt het pensioenfonds van de metaal- en technieksector dinsdag aan. Dat betekent dat iemand met een pensioen van 700 euro per maand elke maand 9,03 euro meer krijgt. PMT sluit niet uit dat op 1 januari volgend jaar de pensioenen nog forser stijgen.

Normaal gesproken kondigt PMT zo'n verhoging aan het begin van het jaar aan. Die is dan van kracht voor het hele jaar. Maar omdat onlangs de wettelijke regels gewijzigd zijn en pensioenfondsen meer ruimte hebben voor verhogingen, kondigt het fonds nu een tussentijdse verhoging aan.

Fondsen mogen sinds kort de pensioenen verhogen als ze een beleidsdekkingsgraad van 105 procent hebben. Dat was tot voor kort 110 procent.

De beleidsdekkingsgraad zegt iets over hoe goed de financiële situatie van een fonds de afgelopen twaalf maanden was en PMT zit boven de kritieke grens. Dat betekent dat ze genoeg geld in kas hebben om een verhoging door te voeren. Eerder verhoogden PME en ABP de pensioenen ook al.

De verhoging van 1,29 procent is door PMT beslist op basis van de inflatie tussen juli 2020 en juli 2021. Voor de verhoging in 2023 wordt er gekeken naar de inflatie tussen juli 2021 en juli 2023.

Omdat de prijzen in die periode veel harder opgelopen zijn, verwacht PMT een forsere verhoging vanaf 1 januari. Of er ook verhoogd wordt op 1 januari hangt af van de financiële situatie van PMT op dat moment.