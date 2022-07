In Nederland waren er begin dit jaar ruim 1,2 miljoen brommers en snorfietsen. Dat is 7 procent meer dan drie jaar geleden, meldt statistiekbureau CBS woensdag. Vooral het aantal elektrische modellen neemt snel toe.

Van die ruim 1,2 miljoen bestaat ongeveer twee derde uit snorfietsen en een derde uit brommers. Een klein deel bestaat uit speedpedelecs en brommobielen.

Vooral de elektrische varianten zijn in opmars. Begin dit jaar waren er in ons land 103.500 bromfietsen die op stroom rijden. Dat is 2,5 keer zoveel als drie jaar geleden. Ook hier is het merendeel (55 procent) een snorfiets. Nummer twee is de speedpedelec (25 procent), gevolgd door de elektrische brommer (17 procent).

De meeste van deze elektrische tweewielers zijn in het bezit van vijftigplussers. Zij hadden begin dit jaar bijna tweemaal zoveel van dit soort voertuigen als drie jaar eerder.