Het lijkt haast alsof boeren een dagtaak hebben aan actievoeren, waarbij je je kunt afvragen of er nog wel gewerkt wordt. Het werk op de boerderij gaat altijd door, zegt voorzitter Dirk Bruins van landbouworganisatie LTO Noord in gesprek met NU.nl. Daarbij helpt de hele familie op de boerderij, waar het op dit moment zeker niet de drukste tijd van het jaar is.

"De boeren moeten zeker wel werken", zegt Bruins, die zelf ook boer is. "Maar boerenbedrijven zijn familiebedrijven. Dus als vader of moeder actievoert, neemt zoon of dochter de boel over, of andersom." Ook werknemers of loonwerkers klimmen op de barricaden of werken juist op het land.

"We zijn op de boerderij gewend te werken met pieken, zoals in de oogsttijd of bij het lammeren. Nu is er geen sprake van een echte piek, de drukte ligt net achter ons." Bruins, die mede namens LTO Nederland spreekt, stelt dat de boerenacties breed gedragen worden.

Elders in het land is er volgens hem eveneens veel sympathie voor de acties. "Je ziet ook steeds meer vlaggen langs de weg en zakdoekjes aan autospiegels of uit ramen, ten teken van solidariteit."

Op de boerderij is het gras al geoogst en zitten de zaden in de grond. "De oogst van aardappelen, bieten, graan en uien is pas in het najaar." In theorie kunnen de boeren dus nog wel even doorgaan met protesteren. "Of het druk is of niet, we zullen er hoe dan ook tijd voor blijven maken", besluit Bruins.