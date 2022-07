Noorse werknemers in de offshore-industrie hebben dinsdag het werk neergelegd. Dat zal leiden tot minder olie- en gaswinning. De werknemers willen meer loon om de hogere kosten voor levensonderhoud te compenseren.

Door de sancties tegen Rusland en doordat een aantal landen niet ingaat op de betalingseisen van de Russische president Vladimir Poetin, is er al veel minder olie en gas beschikbaar voor de Europese markt. De prijzen lopen daardoor op, wat weer tot hogere inflatie leidt.

Als gevolg van de staking in Noorwegen is de productie bij drie velden in de Noordzee inmiddels stilgelegd. De Noorse overheid zegt de gevolgen van de staking op de voet te volgen. In uitzonderlijke gevallen kan worden ingegrepen en kan een staking worden verboden.

Volgens de uitbater van de drie velden die nu stilgelegd zijn, scheelt dit op dagbasis het equivalent van 89.000 vaten olie en 27.500 vaten gas. Morgen zal de productie verder omlaag worden gebracht.

De Noorse overheid had juist toestemming gegeven de productie van gas verder op te voeren om het wegvallen van het Russische gas deels te compenseren. De stakingswaarschuwing alleen al deed de gasprijzen dan ook al verder oplopen.