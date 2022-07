Door duurdere postzegels en een berg 'coronagerelateerde post' ging vorig jaar voor het eerst in jaren weer meer geld om in de brievenpost. De omzet kwam met 950 miljoen euro 2,2 procent hoger uit, meldt toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Sinds jaar en dag daalt de hoeveelheid brieven die de overheid en wij versturen. "Het aantal verstuurde brieven is in 2021 na jaren van dalen nagenoeg stabiel gebleven", laat de ACM weten. "Dat komt onder meer doordat de overheid veel vaccinatieoproepen per post verstuurde."

Het overgrote deel van alles wat door de brievenbus gaat, is zakelijke post. Het gaat om zo'n 1,9 miljard poststukken. Iets per post versturen, werd bijna 4 procent duurder.

In het eerste coronajaar 2020 verstuurden consumenten juist meer post naar elkaar, zoals kaartjes. Dat tij keerde vorig jaar weer, weet de ACM. Er werd 10 procent minder niet-zakelijke post verstuurd - nog minder dan in 2019, voor de coronacrisis.

Doordat postzegels 5 cent duurder zijn geworden, daalde de omzet minder hard: met 5 procent tot ruim 127 miljoen euro.