De operationeel directeur van de Britse luchtvaartmaatschappij easyJet, Peter Bellew, stapt maandag op. Officieel is dat "om andere zakelijke kansen te verkennen", maar Bellew lag onder vuur omdat de maatschappij de afgelopen weken de ene na de andere vlucht moest schrappen.

EasyJet heeft de afgelopen maanden tienduizenden vluchten moeten schrappen om verschillende redenen. Eind mei was er onder meer een IT-probleem, maar net als bij andere airlines speelt er ook een personeelstekort bij de Britse discounter.

De vakbonden spraken vorige maand over een gebrek aan leiderschap en vroegen Bellew om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Die boodschap is duidelijk aangekomen bij de directie, want bij het afscheid van Bellew zei CEO Johan Lundgren dat easyJet er "een absoluut punt van maakt om deze zomer een veilige en betrouwbare service te bieden".

De rol van operationeel directeur zal nu ad interim worden waargenomen door David Morgan, die volgens Lundgren "sterk leiderschap zal tonen komende zomer". Morgan werkt sinds 2016 bij easyJet en is op dit moment verantwoordelijk voor onder andere de vluchtschema's.

Ook in Nederland heeft de luchtvaart last van personeelstekorten. Op de luchthaven van Schiphol is het al twee maanden chaos. Aan de lopende band worden er vluchten geschrapt omdat zowel Schiphol als de luchtvaartmaatschappijen te weinig personeel hebben. Daarbovenop beslisten enkele maatschappijen de afgelopen weken te staken, waardoor er nog meer vluchten moesten geannuleerd.

Vanaf vrijdag laat Schiphol maar een beperkt aantal reizigers toe op de luchthaven om de chaos te beperken.