De gevolgen van de blokkade van verschillende supermarktdistributiecentra begint inmiddels zichtbaar te worden in veel supers, zegt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) maandag tegen NU.nl. Het is vooral te zien aan gaten in schappen waar normaal gesproken versproducten liggen, zoals eieren, fruit en vlees.

Uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet gingen boeren maandag vroeg op pad om distributiecentra van supermarkten te blokkeren. Rond 15.45 uur zijn nog zeker twintig distributiecentra geblokkeerd, waaronder meerdere van ketens als Albert Heijn en Jumbo.

Inmiddels beginnen de gevolgen van de boerenblokkades zichtbaar te worden. Volgens het CBL zullen er in veel supermarkten gaten vallen in de schappen voor versproducten. Normaliter worden deze producten meermaals per dag aangevuld, maar door de blokkades is dat in veel gevallen niet mogelijk.

Verder vreest de supermarktkoepel dat de blokkades tot bederf van versproducten leidt, die vervolgens weggegooid moeten worden. Eerder op de dag waarschuwde het CBL al voor onnodige voedselverspilling als gevolg van de acties van de boeren.

De blokkades worden ook gevoeld door boodschappenbezorgers als Picnic. "We hebben bijna de hele ochtendlevering moeten schrappen, omdat niemand in of uit de distributiecentra kon. Dat gaat om duizenden klanten", zei CEO Michiel Muller eerder tegen NU.nl. Ook flitsbezorgers ondervinden hinder aan de blokkades, omdat zij voor een deel bevoorraad worden vanuit Jumbo-distributiecentra.

De boeren willen met de blokkade van de distributiecentra een punt maken. "Doordat supermarkten zo weinig voor onze producten betalen, kunnen boeren niet investeren in betere stallen of andere maatregelen", legt Jeroen van Maanen van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond uit bij de NOS.

Van Maanen geeft toe dat de actie zo ook burgers raakt, maar hij zegt dat de actie als waarschuwing geldt: "Zo snel kan het gaan en zijn de schappen leeg. Door de stikstofregels komt de voedselvoorziening in gevaar."