De problemen in de luchtvaart spelen niet alleen op Schiphol: ook Brussels Airlines annuleert vijfhonderd vluchten in de maanden juli en augustus. De luchtvaartmaatschappij wil hiermee de werkdruk voor piloten en cabinepersoneel verminderen en een nieuwe staking afwenden. Vorige maand legde het personeel drie dagen het werk neer. Ook piloten van de Scandinavische vliegmaatschappij SAS dreigen met een staking.

Brussels Airlines schrapte eerder al 148 vluchten. Met deze nieuwe annuleringen komt het totaal op zo'n 675. Dat komt neer op 6 procent van het totale aantal vluchten. Vakbonden noemen het schrappen van vluchten de enige manier om de werkdruk te verlichten.

Brussels Airlines laat weten dat het schrappen van nog meer vluchten "commercieel onmogelijk" is. De eerdere staking kostte de vliegmaatschappij al zo'n 10,2 miljoen euro. Het schrappen van de vluchten zal ongeveer evenveel kosten.

SAS-piloten gaan waarschijnlijk staken

Waar Brussels Airlines een staking lijkt te voorkomen, leggen zo'n 900 piloten van SAS binnenkort naar verwachting wél het werk neer. De luchtvaartmaatschappij en de pilotenvakbond konden het niet eens worden over een nieuwe cao.

Topman van SAS Anko van der Werff is vooral ontstemd over de timing van de staking: "Hoe kan een staking in de drukste week van de afgelopen 2,5 jaar ons in godsnaam helpen investeerders te vinden en aan te trekken?"

Van der Werff laat verder weten dat omboeken van vluchten voor reizigers lastig wordt. In plaats daarvan krijgen ze waarschijnlijk een voucher.