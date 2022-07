De bezorgdienst Picnic heeft deze ochtend zo goed als alle leveringen moeten schrappen omdat boeren de distributiecentra blokkeren, zegt CEO Michiel Muller na vragen van NU.nl. Daardoor krijgen duizenden mensen geen boodschappen en zijn een aantal verse producten niet meer leverbaar. Ook Albert Heijn zegt last te hebben, maar het is nog niet bekend hoe groot de problemen zijn.

Boeren blokkeren al een groot deel van de dag distributiecentra van supermarkten en bezorgdiensten uit protest tegen de stikstofmaatregelen van het kabinet. Zeker acht distributiecentra, onder meer van keten Jumbo in Veghel, worden geblokkeerd door de boeren. Ook bij Albert Heijn zijn er een aantal magazijnen geblokkeerd.

In de supermarkt zelf hebben klanten voorlopig nog geen last van de blokkades, maar voor de levering van boodschappen spelen er wel problemen. Uit een mail die Albert Heijn maandag rondstuurde, blijkt dat sommige klanten hun boodschappen niet krijgen. De winkelketen bevestigt dat er problemen zijn, maar geeft nog geen verdere details.

Ook Picnic, dat dagelijks boodschappen levert bij klanten, zit met grote problemen. "We hebben bijna de hele ochtendlevering moeten schrappen, omdat niemand in of uit de distributiecentra kon", vertelt CEO Muller. "Dat gaat over duizenden klanten."

Gisteravond had het bedrijf alle manden voor de leveringen van deze ochtend ingepakt, maar verse producten als brood en fruit kunnen ondertussen niet meer bij de mensen thuis geleverd geworden. "Gelukkig hebben we een deel daarvan wel nog naar de Voedselbank kunnen brengen", zegt Muller. Een bijkomend probleem is dat lokale leveranciers niets kunnen leveren en daardoor inkomsten mislopen.

"Het is een heel rommelige situatie", vindt Muller. "We doen er nu alles aan om nog zoveel mogelijk zaken bij de klanten te krijgen, maar veel verse producten zullen daar niet meer bij zijn."