Het aantal pubs in Engeland en Wales is de afgelopen tien jaar rap gedaald naar het laagste punt ooit. Dat schrijven Britse media als BBC en The Guardian maandag, op basis van een rapport van vastgoedadviesbureau Altus Group. Eind juni telden de twee landen 39.970 pubs, zevenduizend minder dan tien jaar geleden.

De traditionele huiskamers van de Britse samenleving hadden het de afgelopen jaren al lastig doordat jongere Britten minder drinken en alcohol in supermarkten goedkoper werd, schrijft de vastgoedadviseur.

Twee jaar terug kwam daar ook nog eens de coronapandemie bovenop, waardoor horecagelegenheden meerdere keren de deuren voor langere tijd moesten sluiten. Hierdoor gingen honderden zaken failliet.

De Britse samenleving is inmiddels alweer geruime tijd open, waardoor het herstel van de pubs werd ingezet. Het afgelopen najaar kwamen echter nieuwe problemen om de hoek kijken: eerst stegen de energiekosten en inmiddels gaan ook de pubs gebukt onder andere prijsstijgingen. Volgens de British Beer en Pub Association zijn hierdoor nog maar vier op de tien pubs winstgevend.