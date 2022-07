Schiphol heeft tot nu toe geen last van acties van boeren. De luchthaven staat in nauw contact met de gemeente Haarlemmermeer en de marechaussee om de situatie in de gaten te houden. Reizigers worden opgeroepen om met het openbaar vervoer te komen.

Boeren hadden met acties gedreigd op en rond Schiphol. "Maar daar is geen sprake van op dit moment", zegt een woordvoerder van de luchthaven maandagochtend.

De Koninklijke Marechaussee heeft zwaar materieel zoals pantservoertuigen naar Schiphol gebracht om eventuele boerenacties tegen te gaan. De gemeente Haarlemmermeer zei eerder al een blokkade van de snelwegen rond Schiphol niet toe te staan.

Schiphol heeft opnieuw te maken met een drukke dag. "Maar de rijen lopen goed door", zegt de woordvoerder. Schiphol kampt met grote problemen vanwege een tekort aan personeel.

De luchthaven maakte vorige maand bekend vijfhonderd extra beveiligers aan te willen trekken om te voorkomen dat er chaos ontstaat. Vrijdag begint de zomervakantie en kan Schiphol maximaal 67.500 passagiers per dag verwerken.