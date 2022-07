De inflatie in Turkije blijft maar verder stijgen, blijkt maandag uit cijfers van statistiekbureau TURKSTAT. Vergeleken met juni vorig jaar steeg de inflatie naar 78,6 procent en in vergelijking met mei 4,95 procent.

De Turkse inflatie stijgt al met dubbele cijfers sinds 2017, maar vorig jaar nam die stijging rap toe vanwege hoge energieprijzen en dure grondstoffen.

Verder stijgt de inflatie ook door toedoen van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Bij traditioneel monetair beleid wordt de beleidsrente doorgaans verhoogd om de inflatie af te remmen. De grote centrale banken van de wereld, zoals de Europese Centrale Bank, de Federal Reserve en de Bank of England, verhoogden onlangs allemaal de belangrijkste rentestand.

Erdogans beleid is allesbehalve traditioneel. Hij kiest ervoor, met directe invloed op de centrale bank, om de rente juist zo laag mogelijk te houden. Oftewel: de economie stimuleren in plaats van afremmen, met als gevolg dat de inflatie alleen maar verder stijgt: 78,6 procent op jaarbasis in juni.

Het lijkt er niet op dat de prijsstijgingen de komende maanden snel zullen afremmen: de Turkse centrale bank heeft de rente sinds eind 2021 niet verhoogd. Vorige maand, toen de inflatie uitkwam op ruim 73 procent, zei Erdogan nog de rente eerder verder te verlagen dan te verhogen.