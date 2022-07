Supermarkten zullen dit jaar iets minder omzet behalen dan in 2021 nu de mobiliteit van consumenten is toegenomen. Onderzoeksbureau IRI verwacht dat de supermarktomzet wordt afgesloten met een lichte daling van 0,5 procent ten opzichte van vorig jaar. Daarna gaat de omzet in 2023 weer stijgen met ongeveer 2 procent.

Voor 2024 wordt weer een daling verwacht omdat vanaf dat jaar de tabaksverkopen waarschijnlijk uit de supermarktomzetten zullen verdwijnen.

"In de voorspelling voor de komende jaren zijn we uitgegaan van een scenario waarbij er geen beperkende coronamaatregelen meer van toepassing zijn", zegt Rini Emonds, business consultant retail bij IRI. "In de zomer van 2022 verwachten we, ondanks dat er meer mensen in het buitenland op vakantie zullen zijn, toch wat hogere omzetten dan vorig jaar. Na de zomer verwachten we dat de volumes verder zullen dalen, maar met gelijkblijvende omzetten door de gestegen prijzen. In december zal de omzet dalen ten opzichte van vorig jaar, aangezien we destijds te maken hadden met een volledige lockdown."

Voor 2023 wordt een iets lagere omzetgroei verwacht dan gemiddeld over de afgelopen jaren van ongeveer 2 procent ten opzichte van 2022.

Voor 2024 wordt een dip verwacht omdat supermarkten dan mogelijk geen tabak meer mogen verkopen. Daarmee verdwijnt zo'n 2,5 miljard euro aan omzet.