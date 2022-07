Projectontwikkelaars in China die in financiële moeilijkheden verkeren, accepteren sinds kort betalingen voor woningen in de vorm van watermeloenen, perziken, knoflook, graan en andere landbouwproducten, schrijven staatsmedia. De bouwers doen dit om kopers te lokken die worden afgeschrikt door een inzakkende Chinese huizenmarkt.

De vastgoedmarkt is getroffen door een afkoelende economie en een schuldencrisis. Die is ontstaan doordat bouwers van de overheid geen aanbetalingen meer mogen vragen voordat de bouw van een project begint.

Een projectontwikkelaar in de oostelijke stad Nanjing accepteert vrachtwagenladingen watermeloenen met een waarde tot 100.000 yuan (ruim 14.000 euro) als betaling van plaatselijke boeren, meldt het staatsmedium China News Weekly. In het nabijgelegen Wuxi nam een ontwikkelaar perziken aan als betaling, schrijft het blad.

Huizenkopers in de regio Qi, een belangrijk knoflook producerend gebied in de centraal-Chinese provincie Henan, kunnen hun producten tegen driemaal de marktprijs inruilen om een deel van hun aanbetaling te voldoen. "Ter gelegenheid van het nieuwe knoflookseizoen heeft het bedrijf een resolute beslissing genomen om knoflookboeren in Qi te bevoordelen", zegt huizenbouwer Central China Management op sociale media. "We helpen de boeren met liefde en maken het makkelijker voor hen om huizen te kopen." Sinds de start van de knoflookcampagne zijn volgens het bedrijf ongeveer dertig huizen verkocht.

De huizenverkoop in China is al elf maanden op rij gedaald en lag in mei 31,5 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar, blijkt uit officiële statistieken.