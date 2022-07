Het grote logistiekbedrijf Jan de Rijk heeft klanten ervoor gewaarschuwd dat er maandag mogelijk sprake is van vertragingen bij ritten met vrachtwagens. Boerenorganisaties hebben namelijk aangekondigd dat ze die dag het land plat willen leggen. Ze zouden onder meer actie willen voeren bij distributiecentra.

Directeur Fred Westdijk laat weten dat de klanten vrijdag gewaarschuwd zijn. Mogelijk laat hij maandag op de dag zelf ook nog aanpassingen doorvoeren in de routes die gereden worden. Voor dat soort maatregelen is het nu nog te vroeg, omdat nog niet duidelijk is waar de boerenprotesten maandag eventueel zullen zijn, zegt hij.

Actievoerende boeren zorgden de afgelopen tijd al herhaaldelijk voor blokkades en files op de Nederlandse wegen. "Maar tot nu toe was het telkens op bepaalde plekken", benadrukt Westdijk. Daardoor bleef de schade volgens hem beperkt. Over maandag is hij wel bezorgd, omdat de boeren dan veel breder actie willen voeren. "Dat is andere koek."

Volgens ondernemersorganisatie evofenedex, die voor duizenden bedrijven de belangen behartigt op het gebied van handel en logistiek, is het lastig voorbereiden als niet precies duidelijk is waar actie wordt gevoerd. Los van waarschuwingen kun je als bedrijf dan eigenlijk alleen maar proberen om bepaalden ladingen bijvoorbeeld een dag eerder of een dag later te laten verzenden, maar vaak is dat geen optie.

Niet alle transporteurs waarschuwen

Niet alle transporteurs sturen waarschuwingen uit. Bij John Pronk Transport, dat ongeveer zeventig vrachtwagens telt, denken ze dat dit niet nodig is. "Iedereen weet toch wat er speelt", zo klinkt het.

Albert Heijn, waarvoor dagelijks veel trucks in de weer zijn, betreurt de boerenacties waarvan klanten mogelijk hinder zullen ondervinden. "Wij hopen dat partijen weer met elkaar om tafel gaan en tot werkbare afspraken kunnen komen. Tegelijkertijd houden wij er rekening mee dat het maandag onrustig kan zijn in het land en wij verwachten dan ook een drukke dag", zegt een woordvoerder.

De supermarktketen zal er naar eigen zeggen alles aan doen om ervoor te zorgen dat alle producten "en zeker ook die van de boeren en telers" in de schappen beschikbaar blijven.