Ondernemers die tijdens de coronacrisis een forse belastingschuld hebben opgebouwd, krijgen langer de tijd om af te lossen. Het maandelijkse bedrag mag voortaan per kwartaal worden betaald, heeft het kabinet vrijdag besloten.

Verder is er de mogelijkheid om een incidentele betaalpauze in te stellen binnen de bestaande betalingsregeling. Ondernemers die willen gebruikmaken van de regelingen moeten wel een schriftelijk verzoek indienen. Daaruit moet blijken dat ze problemen hebben om hun schuld af te lossen. Het kabinet hoopt op die manier misbruik te voorkomen.

Ondernemers konden tijdens de coronacrisis tijdelijk uitstel krijgen bij het betalen van belastingen. Sinds april is het steunpakket afgelopen en vanaf 1 oktober hebben ondernemers vijf jaar de tijd om de opgebouwde belastingschuld af te lossen. Momenteel hebben 279.000 ondernemers nog een openstaande belastingschuld van in totaal 21 miljard euro.

In totaal hebben zo'n 400.000 ondernemers gebruikgemaakt van het tijdelijke uitstel. Een deel heeft de schuld al deels of volledig afbetaald. Hierdoor is inmiddels ruim de helft van het oorspronkelijke bedrag van 47 miljard euro al afgelost.